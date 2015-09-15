Бизнес-омбудсмен назвал лидера среди госструктур по количеству жалоб от предпринимателей

Абсолютным лидером по количеству жалоб предпринимателей на работу госчиновников, которые поступили в офис бизнес-омбудсмена за четыре месяца его работы, является Государственная фискальная служба, сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета на брифинге в Киеве.

«Мы получили жалобы примерно на 40 разных государственных институций. Конечно, абсолютным лидером является Государственная фискальная служба», - сказал Шемета.

По словам бизнес-омбудсмена, на данный момент в офис поступило 318 жалоб предпринимателей, при этом значительная их часть касается Министерства юстиции и подчиненных ему государственных органов.

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Как сообщал УНИАН, министр юстиции Павел Петренко и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве в сфере обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти и предотвращения недобросовестного поведения чиновников в отношении бизнеса.

По словам Петренко, Государственная фискальная служба тормозит процесс ускорения регистрации бизнеса в Украине и отстает от других государственных органов в сфере коммуникаций с предпринимателями.