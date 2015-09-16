Украина разорвала соглашение с Россией о достройке Хмельницкой АЭС

Верховная Рада Украины приняла закон о денонсации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничествев достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Читайте такжеЭлектроэнергию с Хмельницкой АЭС будут экспортировать в Европу«За» соответствующий закон (№2471а) проголосовало 234 народных депутата.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон, которым признается утратившим силу Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции».

За соответствующий закон (№ 2472а) проголосовали 230 народных депутатов.

Представляя законопроект в парламенте, заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик заявил, что его принятие необходимо для полного разрыва договоренностей с Россией о достройке Хмельницкой АЭС.

Накануне принятия данного законопроект Верховная Рада приняла закон о денонсации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить российскую компанию в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

«Энергоатом» намерен использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

Отдельно отметим, что чешская компания входит в состав российского холдинга Объединенные машиностроительные заводы. Контроль над которым имеет Газпромбанк.

По словам заместителя генерального директора — директора по новым ядерным установкам компании «Атомпроектинжениринг», входящей в «Энергоатом», Игоря Орлова, несмотря на то, что акционером Skoda является российская корпорация ОМЗ, это не будет иметь влияния на процесс достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.