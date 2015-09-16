Обмен таможенной информацией между Украиной и Канадой будет упрощен

Украина и Канада договорились об упрощении обмена таможенной информацией, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы по итогам встречи главы ведомства Романа Насирова с послом Канады в Украине Романом Ващуком.

В частности, результатом встречи стало установление прямого контакта между департаментом администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования и канадской стороной.

Читайте такжеГФС опровергла заявление Саакашвили о бегстве импортеров c Одесской таможни«Это намного повысит оперативность сторон в решении взаимных украинско-канадских вопросов и повысит эффективность сотрудничества», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы таможенной стоимости, которая формируется во время таможенного оформления импортируемых товаров.

Глава ГФС отметил, что на сегодняшний день выполняется ряд мероприятий нормативного характера для урегулирования вопросов корректировки таможенных тарифов и повышения уровня прозрачности их формирования. В частности, важную роль в этом процессе играют межправительственные соглашения об обмене информацией, которые заключаются между странами для повышения эффективности кооперации в таможенной сфере.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Государственная фискальная служба Украины по поручению премьер-министра Арсения Яценюка разработала проект единых стандартов для определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины,

По словам экс-заместителя главы ГФС Константина Ликарчука, курировавшего таможенное направление, возможность растаможивать товар на разных таможнях по разным таможенным ставкам создает коррупционный инструмент, дающий возможность устанавливать более высокую или более низкую цену.

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что Одесская таможня управляется в ручном режиме, с «самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра», а грузы «в ручном режиме распределяются по другим таможням», лишая одесских таможенников заработка.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ответ заявил, что Кабинет министров намерен пересмотреть работу украинских таможен и принять все необходимые меры.