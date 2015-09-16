Более 30 глав райадминистраций получили выговор от Яценюка

«Сегодня Кабинет министров Украины выносит выговор 34 руководителям районных государственных администраций. Вы не справляетесь со своими обязанностями. Это недопустимо, когда в казне есть деньги, а у людей в карманах этих денег нет, потому что вы сидите в кабинетах вместо того, чтобы перераспределить деньги, поднять этот вопрос на областном уровне и погасить задолженность», - сказал он.

По словам Яценюка, общий объем задолженности составляет 53,4 млн грн.

«Это небольшая цифра. Но дело сейчас не в цифре, дело в отношении к людям», - подчеркнул премьер.

Кроме того, глава правительство обратился к мэрам проблемных городов, среди которых Житомир, Кировоград, Сумы, Хмельницкий и Черновцы, с просьбой в кратчайшие сроки погасить задолженность по зарплате перед работниками бюджетной сферы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на заседании 16 сентября намерен утвердить новую тарифную сетку разрядов и окладов служащих, которая даст возможность дополнительно повысить на 19% заработные платы высококвалифицированным работникам бюджетной сферы.

Ранее правительство инициировало повышение с 1 сентября социальных стандартов, которое коснется 12,5 млн граждан, и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения.

В частности, минимальная заработная плата будет повышена до 1378 грн, а минимальная пенсия – до 1074 грн. Кроме того, будет повышена зарплата работникам бюджетной сферы. При этом минимальный уровень повышения зарплат и пенсий составит 13%.