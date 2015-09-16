В Беларуси из-за запрета на прием валюты приостановили работу визовые центры

По всей Беларуси визовые центры приостановили работу и перестали принимать документы от клиентов из-за запрета на прием иностранной валюты за консульские сборы, пишет Тelegraf.by.

Это нововведение было принято по решению Национального банка и вступило в законную силу 16 сентября.

С сегодняшнего дня все организации могут принимать от граждан в качестве оплаты дипломатическим представительствам других государств консульских и иных сборов по оформлению документов только белорусские рубли.

При этом если человек сам обратиться в диппредставительство, то может заплатить за услуги валютой.

Приостановлена работа визового центра Литвы в Минске, а также визовых центров других государств, которые находятся в Беларуси.