Украинские IT-компании 85% программ создают для иностранных заказчиков

Украинские компании сферы информационных технологий, занимающиеся разработкой программного обеспечения, около 85% своих IT-продуктов создают для иностранных заказчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Украинского Software Development 3.0 форума сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

"85% вашей работы – это аутсорсинг, это работа на внешние рынки… Только 15%, максимум 20% – это работа на отечественный, внутренний рынок", – сказал Данченко.

По его словам, на сегодняшний день одной из причин такой ситуации в стране является отсутствие поддержки IT-отрасли со стороны государства.

"Еще три года назад отрасль IT была второй по ВВП в Украине. В данный момент она на четвертом месте, и для этого есть объективные причины, такие как война и падение экономики. Но есть и субъективные – то, что государство очень мало, с моей точки зрения, делает для поддержки IT-отрасли и разработчиков программного обеспечения", – отметил Данченко.

При этом глава парламентского IT-комитета сообщил, что вместо упрощения условий ведения бизнеса для разработчиков ПО украинские контролирующие органы продолжают осуществлять давление на IT-компании и изымать сервера в ходе обысков.

"Для меня было открытием то, что пресловутая лаборатория, которая должна провести экспертизу изъятых серверов, практически не существует, имеет оборудование десятилетней давности. Даже если они (правоохранительные органы – УНИАН) изъяли серверы, они физически не могут их проанализировать. Это полная ерунда", – возмутился Данченко.

Читайте такжеОсновной угрозой развития украинской IT-сферы является отток квалифицированных кадров – эксперты

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила о неприемлемости случаев безосновательных проверок украинских компаний, работающих в сфере информационных технологий, и призывала власти защитить отечественный ІТ-сектор от «произвола» силовых структур.

По мнению ряда экспертов рынка информационных технологий, основной угрозой развитию украинской сферы информационных технологий является отток квалифицированных кадров за границу из-за нестабильной ситуации в Украине, результатом чего является снижение темпов роста IT-сектора.

Как отмечают эксперты, экономический кризис и военные действия на востоке Украины заставили отечественные стартапы в IT-сфере переориентироваться с внутреннего рынка на международные. В то же время, несмотря на военные действия на Донбассе, международные инвесторы пока не утратили интерес к украинским IT-стартапам.

Согласно докладу "Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015", составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2014 году в этом рейтинге Украина занимала 81-е место). При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, который характеризует уровень развития ИКТ в 143 странах мира.