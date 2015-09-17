Украинские IT-волонтеры запустили на сайте iGov онлайн-услугу изменения данных юрлиц

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по информационным технологиям «ПриватБанка» и соучредитель ICT Competence Center Дмитрий Дубилет.

«Мы запускаем несколько самых массовых услуг регистрационной службы – полностью в электронной форме. Одна из них – раскрытие информации о конечных выгодополучателях (бенефициарах). Также появляется возможность изменить ряд прочих данных юрлица – например, контактную информацию или виды экономической деятельности», - написал Дубилет.

По его словам, ранее из-за того, что подача информации была возможна только в очном режиме или же по почте (но для этого нужны были нотариально заверенные документы), перед регистрационными службами выстраивались огромные очереди. В связи с этим, ранее установленные Верховной Радой сроки обязательной подачи или обновления данных компаний были перенесены с 25 мая до 25 сентября текущего года.

Сейчас же заполнить и подать форму для внесения изменений можно в электронной форме.

«Вы заходите на iGov.org.ua, выбираете услугу "Внесення змін до відомостей про юридичну особу…”, логинитесь с помощью BankID или электронно-цифровой подписи (например, ЭЦП налоговой или Минюста) и заполняете небольшую форму. После этого вы получаете на email ответ от регистратора, что все нормально (либо замечания – тогда форму придется перезаполнить). Обращаю внимание, вообще никуда ходить после этого не нужно», - сообщил Дубилет.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока данная интернет-услуга запущена только в Днепропетровске, однако отметил, что в будущем данная услуга может быть доступна по всей территории Украины.

«Мы готовы запустить услугу и провести обучение чиновников для всей страны буквально за несколько дней, как только итоги пилота будут признаны успешными», - добавил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года IT-волонтеры совместно с ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогут получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами. Ранее на сайте iGov были запущены такие услуги, как подача заявления на получение субсидии, оформление или замена загранпаспорта, получение справки о доходах от налоговой и другие. На сегодняшний день на портале iGov запущено 75 электронных госуслуг и ещё 364 находится в разработке. По словам Дубилета, волонтеры поставили перед собой задачу до конца 2016 года перевести все госуслуги в электронный формат.