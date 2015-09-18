США ослабят ограничения на торговлю с Кубой

Администрация президента США Барака Обамы разрабатывает новые правила торговли с Кубой, призванные облегчить действовавшие ранее из-за эмбарго ограничения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Послабления коснутся американских компаний, которые ведут бизнес с Кубой, а также граждан США, желающих совершить поездку на остров.

Ожидается, что о введении новых норм будет объявлено в пятницу, 18 сентября. По данным агентства, они позволят американским фирмам создавать дочерние компании на Кубе, возможно, через совместные предприятия с кубинскими структурами — например, с телекоммуникационной монополией ETECSA.

Также, согласно новым правилам, для захода в кубинские порты американские паромы больше не будут обязаны иметь специальную лицензию — будет достаточно общей.

Как отмечается, Обама, чтобы ослабить торговые барьеры, использует исполнительные полномочия, так как в конгрессе нет полной поддержки курсу на нормализацию отношений с Кубой.

В четверг, 17 сентября, впервые за 54 годавступил в должность посол Кубы в США — ветеран дипломатии Хосе Кабаньяс, пишет lenta.ru.

Восстановлению дипломатических отношений между США и Кубой, прерванных в начале 1960-х годов после социалистической революции, предшествовали тайные переговоры, начатые в середине 2013 года.

В качестве одного из шагов, направленных на восстановление двусторонних отношений, Обама 14 апреля инициировал процесс исключения Кубы из американского списка государств-спонсоров терроризма.