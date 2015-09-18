Крупнейший китайский интернет-магазин AliExpress отказался обслуживать крымчан

Для жителей оккупированного Россией Крыма стал недоступен популярный в мире китайский интернет-магазин AliExpress, передают "Новости Крыма".

«Если раньше в графе «регион» необходимо было написать название региона, то теперь свой регион необходимо выбрать из списка. В этом списке нет ни Республики Крым, ни Севастополя», — объяснил ситуацию крымчанин, постоянный пользователь сайта Александр Якушечкин.

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В конце 2014 года США запретили своим компаниям предоставлять крымчанам доступ к распространенным интернет-сервисам. Американские сервисы должны отказывать крымчанам в регистрации, скачивании и активации продуктов.

Ограничения для крымчан уже ввели компании Google, Apple, Hewlett-Packard и Dell, крупнейший в мире регистратор доменных имен GoDaddy Group, одна из крупнейших в мире фриланс-бирж oDesk, разработчик игр Valve Corporation, интернет-магазин Amazon, платежные системы PayPal, Visa, MasterCard и другие.