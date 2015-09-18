Парламенту нужно принимать решение по Пивоварскому и Демчишину - Гопко

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко, комментируя отставки в Кабинете министров.

«Нужно заслушать их отчеты о работе, чтобы понять, насколько эффективными или неэффективными они были на своей должности. После их отчетов парламент должен утверждать конкретное решение», - заявила Анна Гопко.

Она уточнила, что в транспортной сфере сейчас саботируются многие важные решения.

Анна Гопко подчеркнула, что сейчас есть вопросы к эффективности работы правительства в целом.

Напомним, ранее народный депутат Татьяна Черновил заявила, что вопрос отставки министра инфраструктуры Андрея Пивоварского назрел давно, поскольку он работает в интересах олигархов.

В то же время нардеп Максим Поляков заявил, что межфракционное депутатское объединение «Депутатский контроль» намерено требовать отставки главы транспортного ведомства, если он не отмениткоррупционную сделку с одной из крупнейших в стране частных стивидорных компаний.