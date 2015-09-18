Парламенту нужно принимать решение по Пивоварскому и Демчишину - Гопко
Верховная Рада должна заслушать отчеты министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и министра энергетики Владимира Демчишина и принять решение об их дальнейшей работе в правительстве.
Об этом заявила народный депутат Анна Гопко, комментируя отставки в Кабинете министров.
«Нужно заслушать их отчеты о работе, чтобы понять, насколько эффективными или неэффективными они были на своей должности. После их отчетов парламент должен утверждать конкретное решение», - заявила Анна Гопко.
Она уточнила, что в транспортной сфере сейчас саботируются многие важные решения.
Анна Гопко подчеркнула, что сейчас есть вопросы к эффективности работы правительства в целом.
Напомним, ранее народный депутат Татьяна Черновил заявила, что вопрос отставки министра инфраструктуры Андрея Пивоварского назрел давно, поскольку он работает в интересах олигархов.
В то же время нардеп Максим Поляков заявил, что межфракционное депутатское объединение «Депутатский контроль» намерено требовать отставки главы транспортного ведомства, если он не отмениткоррупционную сделку с одной из крупнейших в стране частных стивидорных компаний.