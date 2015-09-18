Украинские туристы стали вдвое реже ездить за границу

В связи с нестабильной экономической и политической ситуацией, девальвацией национальной валюты и военными действиями на востоке Украины общий туристический поток украинцев за границу в январе-июле 2015 года сократился почти на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор туристической компании Tez Tour Аркадий Маслов в ходе круглого стола в Киеве.

"Падение выездного туристического рынка с начала года составило около 50%. Но уже следующего летнего сезона мы прогнозируем рост этого показателя. Особенно надеемся на Египет", - сказал Маслов.

При этом он добавил, что больше всего пострадали страны шенгенского направления. Туристические потоки в Испанию и Италию сократилась более чем на 50%. А больше всего пострадала в этом году Греция.

По словам Маслова, основным летним направлением для украинских туристов остается Турция.

Также присутствовавший на круглом столе атташе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине Берат Йылдыз озвучил данные, согласно которым турпоток украинцев к этой стране с начала года снизился на 3,5%.

"В 2014 году турпоток украинцев в Турцию составил более 411 тысяч человек. За первые 7 месяцев 2015 года Турцию посетили 387,3 тысячи украинцев, что демонстрирует снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%. Но учитывая тот факт, что август 2015 года по всем показателям намного превысил показатели прошлого года, мы ожидаем, что это снижение будет компенсировано", - отметил атташе.

По словам присутствовавшего на круглом столе директора по продажам и маркетингу туроператора TUI Ukraine Тараса Демуры, сокращение объемов туристической сферы наблюдается практически во всех странах. При этом в последнее время наблюдается снижение цен на туры, но, учитывая девальвацию национальной валюты, украинцы этого снижения не чувствуют.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году наряду с уменьшением потока иностранных туристов в Украину в стране также наблюдалось значительное сокращение количества украинцев, выезжающих на отдых за границу. По наблюдениям участников рынка, за первые 8 месяцев 2014 года выездной турпоток сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.