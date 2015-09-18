Лукашенко заявил, что Беларусь не спешит в ВТО

Беларусь не спешит вступать во Всемирную торговую организацию (ВТО), об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление Александра Лукашенко.

"Я честно вам скажу, мы не торопимся вступить в ВТО. Я думаю, что нам надо, и мы этим занимаемся, сильно проанализировать ситуацию. Может быть неучастие Беларуси в ВТО принесет пользу большую, чем вступление в ВТО", - заявил Лукашенко.

"Ясно, что нас сейчас будут "прессовать", чтобы мы со стороны Беларуси еще ниже опустили таможенные пошлины. Но это тогда разрушит весь экономический союз", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, генеральный совет Всемирной торговой организации на заседании в понедельник, 27 июля, утвердил проект решения о присоединения Казахстана к ВТО.