Работники "Укрспирта" просят не допустить назначения скомпрометировавших себя лиц на должность директора госкомпании

Письма адресованы Президенту Украины П. Порошенко, премьер-министру Украины А. Яценюку, министру аграрной политики и продовольствия А. Павленко и другим профильным членам Кабмина.

Члены трудовых коллективов ГП «Укрписрт» обосновывают свою позицию тем, что Нина Гаркавая и Анатолий Далибожик не должны вообще участвовать в конкурсе по той причине, что имеются факты неправомерных действий обоих упомянутых лиц и судимость одного из них. По этой же причине предыдущий конкурс, объявленный весной 2015 года, уже был отменен.

Помимо прочих фактов злоупотреблений, в обращении сообщается, что в 2011 году Анатолий Далибожик был осужден по ч. 2 ст. 367 УК Украины, но в связи с амнистией избежал наказания.

В обращении сообщается, что по результатам ревизии Ивано-Франковского ОГОСП, который возглавляла Нина Гаркавая, были возбуждены, в частности, такие уголовные производства: по факту по ч. 2 ст. 364 УК Украины(противоправный отпуск подакцизной продукции), по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В отношении Григория Трипульского высказаны опасения касательно его связи с «одесским олигархом Борисом Кауфманом» и отсутствия в его конкурсном предложении внятных идей по поводу реформирования предприятия. К тому же, во время собеседования с конкурсной комиссией при Минагрополитики Трипульский заявил о планах создать в результате приватизации ГП «Укрспирт» частную спиртовую монополию в интересах упомянутого выше бизнесмена – утверждается в обращении.

«Такие скомпрометировавшие себя лица, как Гаркавая Н., Далибожик А. и Трипульский Г. просто не имеют никакого морального права претендовать на руководящую должность и возглавлять такое стратегически важное предприятие, как ГП «Укрспирт». Назначение хотя бы одного из них однозначно будет означать предательство национальных интересов», - сказано в резюмирующей части обращения, направленного высшим руководителям Украины.