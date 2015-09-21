Украинские компании вошли в ТОП-500 крупнейших в Центральной и Восточной Европе

Об этом говорится в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой компании "Делойт", передает Экономическая правда.

Как отмечается, это существенное снижение по сравнению с прошлым годом, когда в рейтинг попали 53 компании из Украины.

"Такие результаты были вызваны прежде всего девальвацией гривни, сокращением внутреннего спроса, потерей компаниями части активов и проблемами с финансированием", - говорится в сообщении компании.

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Кроме того, несмотря на масштабные вызовы, украинским компаниям, вошедшим в рейтинг, удалось увеличить объем своих доходов в гривне по итогам 2014 года в среднем на 16,6%.

В "Делойт" отметили, что девальвация нацвалюты существенно скорректировала показатели компаний в рейтинге - в пересчете в евро доходы компаний снизились в среднем на 21,2%. Инфляция негативно сказалась на внутреннем рынке, снизив покупательскую способность населения и спрос на некоторые товары.

В то же время усилились конкурентные позиции экспортеров: аграрные компании "Бунге" и "Нибулон", а также промышленные гиганты "Никопольский завод ферросплавов", "Запорожсталь" и "Евраз-Сухая Балка" по итогам года продемонстрировали рост своих доходов.

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Согласно рейтингу, самым крупным представителем промышленного сектора является компания "Метинвест" Рината Ахметова, которая получила 7839 млн евро доходов по итогам года.

Кроме того, компания стала крупнейшей в Украине по объему выручки и единственной, кому удалось удержать позиции в первой десятке ТОП-500.

В компании отметили, что потребительский сектор и транспорт остается самым многочисленным по количеству компаний.

Согласно рейтингу, количество компаний сектора энергетики и добывающей промышленности, что вошли в нынешний рейтинг, сократилась с 15 до 9.

Сектор технологии, медиа и телекоммуникации представлен 2 игроками телекоммуникационного рынка - "Киевстар" и "МТС". "Укртелеком" Ахметова в этом году не попал в рейтинг.

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Как отмечается, совокупный доход от реализации всех компаний, присутствующих в рейтинге ТОП-500, составляет 682 млрд евро, что на 1,8% ниже показателя прошлого года, зафиксированного на уровне 712 млрд евро.

Кроме того, средний минимальный доход сократился на 3,7% до 459 млн евро.