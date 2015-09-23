Министр финансов России: пенсионный возраст нужно срочно повышать

Вопрос повышения пенсионного возраста в РФ должен быть решен в срочном порядке, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в среду в Госдуме, сообщает ТАСС.

"Это позволит не только лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов, но и сгладить последствия от слабой демографии на численность экономически активного населения", - сказал Силуанов.

По его словам, экономика получит двойной положительный эффект от такого решения.

Силуанов также напомнил, что этот вопрос поднимался на совещании по проекту бюджета у президента РФ Владимира Путина. "Были разные позиции. Мы как экономическое ведомство видим проблемы в демографии и экономике", - добавил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что в противном случае через несколько лет количество пенсионеров превысит число работающих граждан. "Нам нужны ресурсы для экономики", - отметил глава ведомства.

Индексация пенсий на каждый 1% приводит к дополнительным тратам бюджета в размере 70 млрд рублей, сообщил также Антон Силуанов.

"Каждый процент увеличения пенсий - это 70 млрд рублей", - сказал министр. Таким образом, индексация по уровню текущей инфляции в 12,2% - это дополнительные траты бюджета почти в 800 млрд рублей, добавил он.

Министр напомнил, что сейчас в бюджете заложена индексация на 5,5%, Минфин предлагает сократить ее до 4%.

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Напомним, 17 сентября в газете "Ведомости" вышла статья о том, что Минфин РФ предлагает повысить пенсионный возраст уже с 2016 года, поскольку прогнозирует полное исчерпание средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2018 году.