Сербия из-за беженцев закрыла границу для грузовиков из Хорватии

Сербия с полуночи четверга прекратила пропускать на свою территорию грузы из Хорватии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Эта мера была введена в ответ на аналогичные действия Хорватии.

На прошлой неделе Загреб закрыл семь из восьми автомобильных пунктов пропуска на хорватско-сербской границе в качестве меры защиты от потока беженцев. Исключение было сделано только для фур со скоропортящимся грузом, что вызвало протест дальнобойщиков.

Решение перекрыть границу для грузов хорватские власти приняли после того, как Белград стал переправлять десятки тысяч беженцев через сербско-хорватскую границу, а не через Венгрию и Румынию.

В ходе саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, посвященного миграционному кризису в Европе, премьер-министр Хорватии Зоран Миланович заявил журналистам: «Пока я не увижу, что Будапешт и Белград прекратили нагружать Хорватию беженцами, я буду по-прежнему убежден, что они делают что-то за нашей спиной. Я останусь убежден в этом до тех пор, пока Сербия не начнет посылать людей также в Венгрию, а не только в Хорватию».

С 15 сентября, когда Венгрия перестала пропускать на свою территорию мигрантов, из Сербии в Хорватию прибыли более 30 тыс. беженцев. Загреб утверждает, что он не справляется с потоком переселенцев, и заявляет, что Белград должен направить их в Венгрию через главный пограничный пункт в Хоргосе, а также в Румынию.

В минувшую среду, 23 сентября, страны Восточной Европы заявили, что они не намерены выполнять план Брюсселя по квотам на размещение мигрантов.