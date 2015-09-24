Абромавичус сегодня обсудит с Аваковым проблему участившихся обысков IT-компаний

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус сегодня обсудит с министром внутренних дел Арсеном Аваковым проблему участившихся проверок правоохранительными органами IT-компаний.

Как сообщил Абромавичус журналистам, сегодня он уже провел встречу с представителями компаний для детального обсуждения данной проблемы.

"Сегодня мы собрались, выслушали всех, и с этой информацией я в три часа пойду к Авакову. Уже с ним сядем и посмотрим, как правоохранительные органы могли бы упорядочить этот процесс проверок", - сказал министр и добавил, что нередко проверки проводятся с нарушением украинского законодательства.

Ранее Абромавичус также сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

"Многочисленные обыски в IT-компаниях вызывают настороженность. Только за этот месяц – более пяти. Инвестклимат это точно не улучшает", - написал министр.

Читайте такжеЕще одна украинская ІТ-компания переехала за рубеж

Как сообщал УНАИН, в последнее время в Украине участились случаи проверок IT-компаний, в частности, в начале сентября СБУ провело обыски в днепропетровском офисе компании Luxoft, а в июле правоохранители провели обыск в офисе компании Plarium.