Результаты кризиса: в России появилась погребальная услуга "гроб в аренду"

В России погребальные услуги могут пополнится арендой гроба для торжественной церемонии прощания, пишут "Известия".

Права на товарный знак «Гроб в аренду» регистрирует в Роспатенте столичная компания ООО «Некрополь», оказывающая услуги полного цикла подготовки к погребению, подбора места захоронения и проводящая саму процедуру.

Читайте такжеMoody's ухудшило прогноз по экономике РоссииИсполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев России (СПОК) Елена Андреева сообщила «Известиям», что организация, регистрирующая товарный знак, в отраслевой союз не входит, а в отечественной практике похоронного дела не применяется подобная услуга.

"Я могу только предположить, что это аренда гроба категории люкс для церемонии прощания с покойным. Таким образом организаторы смогут сэкономить. Провести прощание с дорогим, например, дубовым гробом, а похоронить в гробу попроще и подешевле. Но я с трудом могу себе представить, как такое можно устроить, и законность процедуры вызывает вопросы", - сказала Елена Андреева.

"Арендованные гробы используют для пышных церемоний прощания, часто перед кремацией. Люди хотят экономить, не каждому по силам платить от $10 тыс. за гроб... Поэтому напрокат дают дорогой гроб из дуба, или красного дерева, или дорогого металла. Это как часть постамента, в него просто вставляют более дешевый гроб, фактически коробку с покойным, — объяснил один из организаторов ежегодной выставки похоронной индустрии на ВДНХ «Некрополь» Дмитрий Евсиков. Он отметил, что российский ФЗ «О погребении и похоронном деле» требует лишь, чтобы захоронение осуществлялось в гробу, но в каком именно гробу — в законе ничего не сказано.