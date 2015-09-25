Комитет народного контроля продолжит добиваться отставки главы "Укрзализныци"
Гражданские активисты из Комитета Народного Контроля продолжат добиваться отставки главы «Укрзализныци» Александра Завгороднего, хотя суд пока не поддержали их требования к Министерству инфраструктуры Украины.
Об этом заявил член правления общественной организации Ростислав Коваль, передает ZN.UA.
«В настоящий момент мы получили только решение суда, в течение пяти дней нам должны дать обоснование. Почитаем, посмотрим детали и поймем, как действовать дальше», - заявил Коваль.
Читайте также"Укрзализныця" хочет повысить тарифы на грузоперевозки в этом году
По его словам, Комитет совместно с Центром противодействия коррупции «Общественная инициатива» требуют у министерства провести проверку Завгороднего на предмет соответствия требованиям закона Украины об очищении власти, а также признать назначение чиновника незаконным.
«Процесс сопровождался очень яркими дебатами. Чего стоят хотя бы заявления Мининфраструктуры, что у нас нет интереса в этом деле, и мы не защищаем интересы граждан! Первый иск подавали другие организации, он касался незаконного назначения Александра Завгороднего на должность главы комиссии по реорганизации «Укрзализныци». Потом в процесс вступили мы с требованием проверки по очищению власти. И сейчас Мининфраструктуры просто защищает себя, потому что приказ приняли они», - говорит активист.
Юрист подчеркнул, что после получения полного текста решения, активисты будут подавать апелляцию.
«Мы убеждены, что процесс очищения власти носит публичный характер. И строится на принципах прозрачности и открытости. А в этом случае речь идет о люстрации лиц, которые своим действием или бездействием потенциально нарушают права и свободы граждан», - утверждает Ростислав Коваль.
Напомним, 7 июля 2015 года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский назначил Александра Завгороднего исполняющим обязанности руководителя «Укрзализныци» без согласования с Кабмином и вне кадрового конкурса. Журналисты выяснили, что Завгородний занимал руководящие посты в госструктурах при Викторе Януковиче, а фирмы, оформленные на его брата и сына, оказались замешаны в финансовых скандалах при сотрудничестве с «Укрзализныцей».