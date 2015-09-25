Порошенко уравнял права покупателей в интернете с правами тех, кто ходит в магазины

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «Об электронной коммерции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, этот закон № 675-VIII, который Верховная Рада Украины приняла 3 сентября 2015 года, вводит правовые требования и механизмы дистанционного заключения и выполнения операций с применением электронных информационно-коммуникационных средств и технологий, что позволит гарантировать законность, прозрачность и достоверность таких операций и, в свою очередь, ускорит интеграционные процессы в мировое информационное пространство.

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В частности, законом вводится ряд определений, которые будут применяться в сфере правовых отношений с электронными операциями; определяется правовой статус покупателя и продавца товаров, работ, услуг в электронной коммерции; устанавливается обязанность для продавца, который распространил информацию о товаре, работе, услуге, раскрывать и обеспечить прямой, простой, стабильный доступ к информации о полном его наименовании и местонахождении, сведения о лицензии, в случае ее обязательности, информацию о включении в стоимость товара, работы, услуги и налогов, стоимости доставки.

Кроме того, устанавливается обязанность для всех участников отношений в сфере электронной коммерции защищать персональные данные, ставшие им известными из электронных документов (сообщений) во время осуществления электронных операций, в порядке, предусмотренном Законом Украины «О защите персональных данных».

Подписанный президентом закон учитывает основные принципы защиты прав потребителей, который определяется законодательством Украины, и уравнивает электронную операцию с правовыми последствиями договора, заключенного в письменной форме.

Закон должен приблизить украинское законодательство к европейским стандартам в сфере инновационных технологий и электронной торговли.