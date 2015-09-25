"Энергоатом" подал иск к Национальному экоцентру за распространение недостоверной информации

«Так как Национальный экологический центр Украины дезинформирует общественность, в том числе западную, утверждая, что «Энергоатом» обратился в суд за «критику по вопросам безопасности», сообщаем следующее: «Энергоатом» подал в суд против НЭЦУ после полугода безрезультатных попыток донести до активистов организации необходимость опровержения недостоверной информации на сайте НЭЦУ», - говорится в сообщении «Энергоатома».

В сообщении отмечается, что основными принципами центра внешних информационных коммуникаций НАЭК «Энергоатом» как структуры, отвечающей за доступ к информации о работе АЭС, является объективность, оперативность и максимальный объем предоставления информации.

«Мы считаем, что такие принципы являются общим основанием для всех участников процесса по обеспечению энергетической и экологической безопасности государства», - добавили в компании.

Пресс-служба напоминает, что «Энергоатом» в мае текущего года заявлял об искажении представителями НЭЦУ информации о продлении лицензии на эксплуатацию второго энергоблока Южно-Украинской АЭС. При этом в сообщении подчеркивается, что представители НЭЦУ в полном объеме владели объективной информацией и знали, что на заседании коллегии Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины не рассматривался вопрос о предоставлении разрешения/лицензии на продление работы энергоблока №2 ЮУАЭС, а только обсуждалось текущее состояние выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявило о распространении Национальным экологическим центром Украины (НЭЦУ) неправдивой информации о продлении срока эксплуатации блока №1 Южно-Украинской АЭС в конце 2013 года, требуя провести повторную переоценку его ядерной и радиационной безопасности.

Глава ведомства Сергей Божко отметил, что Госатомрегулирования и эксперты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности получили от НЭЦУ лишь один документ, резюме которого якобы ставит под сомнение продление срока эксплуатации энергоблока. При этом Божко подчеркнул, что этот документ является недостоверным.

Справка УНИАН. Госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании - за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.