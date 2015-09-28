Клиенты Приват24 одними из первых узнают об акциях АТБ

ПриватБанк и крупнейшая в Украине продовольственная сеть «АТБ» запустили новый проект, который позволит пользователям онлайн банка Приват24 получать информацию о еженедельных акциях в магазинах АТБ. Как сообщили в банке, такой проект реализован благодаря запуску ритейлером api, с помощью которого информация об акциях будет обновляться в режиме реального времени и транслироваться в Приват24 автоматически.

«Это первый опыт в Украине запуска крупной торговой компанией информационного api, который сокращает путь информации от торговой компании к клиенту до нескольких секунд» - говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. - Автоматизированный обмен информацией между банками и партнерами открывает новые возможности сотрудничества и главное, позволяет нашим клиентам одним из первых получать информацию об акционных предложениях и скидках в любимых магазинах, таких как АТБ”.

Информацию о еженедельный акциях «Экономия» и «7 дней» в АТБ пользователи Приват24 смогут увидеть на главной странице онлайн банка Приват24. В ПриватБанке отмечают, что в ближайшее время такой современный и технологичный процесс обмена информацией будет реализован и другими крупными ритейлерами и клиенты банка смогут первыми узнавать о специальных предложениях большинства самых популярных торговых сетей.

На сегодня онлайн-банком Приват24 пользуются более 9 млн жителей Украины, еще больше 3 миллионов человек используют для проведения банковских операций мобильное приложение Privat24.