Минфин России: повышать пенсионный возраст нужно "как можно скорее"

Повышать пенсионный возраст в России необходимо "как можно скорее" - с 2016 г., на полгода в год.

Об этом сегодня заявил замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ Александр Дукачев, передают «Ведомости».

"Достаточно много факторов, в том числе социально-демографических, свидетельствуют о том, что вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел. Повышение пенсионного возраста надо осуществлять по полгода в год", - сказал он.

Читайте такжеКремль меняет планы из-за кризиса: россиян ждет повышение пенсионного возраста

В пользу срочного повышения пенсионного возраста недавно выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это позволит лучше сбалансировать пенсионную систему без повышения страховых взносов", - сказал он, выступая в Госдуме неделю назад.

Он напомнил, что с 2018 г. по закону страховые взносы должны вырасти с 22 до 26%, но "в нынешних условиях это просто невозможно реализовать". Таким образом, сказал Силуанов, от повышения пенсионного возраста "экономика получит двойной эффект".