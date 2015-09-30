G7, страны Европы и Персидского залива выделят $1,8 миллиарда на помощь беженцам
09:32, 30 сентября 2015Разное
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На оказание гуманитарной помощи нуждающимся в масштабах всего мира в 2015 году потребуется $20 млрд
REUTERS
Страны «большой семерки» (G7) (Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и десять других стран Европы и Персидского залива договорились выделить гуманитарным организациям ООН $1,8 млрд на оказание помощи беженцам и перемещенным лицам во всем мире.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам министерской встречи G7 и партнеров, передает РБК.
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Из этой суммы $100 млн выделит Германия. На сегодняшний день на оказание гуманитарной помощи нуждающимся в масштабах всего мира в 2015 году потребуется $20 млрд, добавил Штайнмайер.
Страны Большой семерки окажут финансовую помощь беженцам
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