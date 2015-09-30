Власти России третий год подряд заморозят пенсионные накопления

Правительство России продлило мораторий на накопительную часть пенсионных взносов на 2016 год, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех федеральных чиновников.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о таком решении главам думских комитетов от партии "Единая Россия". Источник, участвовавший во встрече с премьер-министром, сообщил, что Медведев докладывал о заморозке пенсионных взносов.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в свою очередь заявила, что пока только идет "обсуждение различных вариантов, решение будет закреплено в проекте бюджета, который 8 октября вносится в правительство".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с главой государства замораживание накопительной части пенсий пока не обсуждалось.

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Замораживание накопительных взносов, по расчетам Минфина, в 2016 г. даст бюджету 344 млрд руб. (в 2017 г. – 412 млрд, в 2018 г. – 471 млрд) за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду. На что именно планируется потратить эти деньги собеседники издания не уточнили.

Впервые накопительные пенсионные взносы в России были заморожены в 2014 г. – они пошли на выплаты текущих пенсий, сэкономив бюджету часть трансферта ПФР. Экономия отправилась в бюджетный антикризисный резерв, потом эти деньги были потрачены на аннексированный Крым.

Мораторий на накопления 2014 г. правительство РФ объявляло разовой мерой - на год, необходимый для реорганизации негосударственных пенсионных фондов. Однако затем мораторий был продлен еще на 2015 год.