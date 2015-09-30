Власти России третий год подряд заморозят пенсионные накопления
Правительство РФ еще на год продлило мораторий на накопительную часть пенсий
Правительство России продлило мораторий на накопительную часть пенсионных взносов на 2016 год, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех федеральных чиновников.
В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о таком решении главам думских комитетов от партии "Единая Россия". Источник, участвовавший во встрече с премьер-министром, сообщил, что Медведев докладывал о заморозке пенсионных взносов.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в свою очередь заявила, что пока только идет "обсуждение различных вариантов, решение будет закреплено в проекте бюджета, который 8 октября вносится в правительство".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с главой государства замораживание накопительной части пенсий пока не обсуждалось.
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Замораживание накопительных взносов, по расчетам Минфина, в 2016 г. даст бюджету 344 млрд руб. (в 2017 г. – 412 млрд, в 2018 г. – 471 млрд) за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду. На что именно планируется потратить эти деньги собеседники издания не уточнили.
Впервые накопительные пенсионные взносы в России были заморожены в 2014 г. – они пошли на выплаты текущих пенсий, сэкономив бюджету часть трансферта ПФР. Экономия отправилась в бюджетный антикризисный резерв, потом эти деньги были потрачены на аннексированный Крым.
Мораторий на накопления 2014 г. правительство РФ объявляло разовой мерой - на год, необходимый для реорганизации негосударственных пенсионных фондов. Однако затем мораторий был продлен еще на 2015 год.