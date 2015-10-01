Парламент Казахстана ратифицировал присоединение страны к ВТО

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на заседании ратифицировал протокол о присоединении республики к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО), подписанный республикой и членами организации 27 июля текущего года.

До этого документ был рассмотрен депутатами нижней палаты – мажилиса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ратификация документа в Казахстане будет завершена до 31 октября. Как сообщили в парламенте республики, после ратификации документа депутатами, его направят на подпись главе государства. Решение о приеме республики в ВТО вступит в силу автоматически через месяц после того, как организация получит уведомление о ратификации. После этого Казахстан станет 162-м членом ВТО.

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22 июня Назарбаев в обращении к нации сообщил о вступлении республики в ВТО. "Сегодня в Женеве состоялось финальное заседание рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию. Данное событие является для нас историческим. Казахстан станет 162-м членом ВТО. Все крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным инвестиционным климатом, ведущую торговую политику в соответствии с нормами международного права", - отметил президент.

Назарбаев напомнил о том, что переговоры о вступлении Казахстана в ВТО длились 19 лет. "Нам удалось совместить требования ВТО и ЕАЭС, исходя при этом из наших национальных интересов", - подчеркнул глава государства. Вместе с тем он предупредил, что "вместе с преимуществами вступления в эту организацию усиливается и конкуренция". "Всем товаропроизводителям надо подтягиваться на мировой уровень", - резюмировал Назарбаев.

Всемирная торговая организация - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).