Коростенский завод МДФ прошел проверку государственной экологической инспекции

Согласно итоговому Акту проверки, деятельность предприятия полностью соответствует нормам в сфере охраны атмосферного воздуха, использования вод и восстановления водных ресурсов, охраны земельных ресурсов, обращения с отходами и опасными химическими веществами.

По словам генерального директора завода Шевело, в течение последних двух лет системы экологической защиты на предприятии прошли кардинальную реконструкцию и переоснащение. Был создан полностью замкнутый цикл использования технологической воды, усовершенствованы очистительные сооружения, налажен новый механизм экологического мониторинга и контроля.

Сегодня мы являемся не просто лидером и крупнейшим частным работодателем в отрасли, но и образцом высоких стандартов экологической ответственности – отметил гендиректор.

Справка: ЧАО «Коростенский завод МДФ» является крупнейшим производителем МДФ-, ХЛФ-панелей и единственным в Украине заводом по производству напольных покрытий (ламинатов). На предприятии работают свыше 400 сотрудников. Завод является крупнейшим частным работодателем и налогоплательщиком г. Коростеня.