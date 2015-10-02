Медведев обещает не запрещать весь импорт в Россию

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на форуме в Сочи, передает собственный корреспондент УНИАН в России.

«О тотальном замещении импорта, я тоже хотел об этом специально сказать, речь не идет. Мы, в общем, люди вполне здравые. Сейчас начался такой, может быть так можно сказать, парад обращений: запретить ввоз всего - импорт одежды, кондитерских изделий, старых машин, механизмов», - сказал Медведев.

«Полный уход импортных товаров с нашего рынка может и дает дополнительный шанс нашим российским производителям, но мы можем создавать стерильные условия, он будет расхолаживать и, в конечном счете, бить по качеству товаров и, конечно, гарантированно приводить к повышению цен. А именно вот здравым смыслом и интересом людей в этом вопросе мы и намерены руководствоваться в дальнейшем. Наши товары и наша продукция, которые замещают импорт, не должны быть дороже иностранных аналогов и должны быть, конечно, сопоставимого качества», - считает он.

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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.

13 августа Россия расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину.