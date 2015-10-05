Госслужбу статистики сократят на 20%

Министерство экономического развития и торговли Украины в течение двух месяцев сократит штат Государственной службы статистики на 20%, а также уменьшит количество обязательных статистических отчетов, которые должны подавать украинские предприятия, сообщила пресс-служба министерства.

"Для успешного проведения реформ необходимо сделать государственные структуры компактными и эффективными. Времена, когда штаты ведомств бесконтрольно расширялись, закончились. Министерство экономического развития и торговли Украины в этом является хорошим примером для других. Мы уже сократили свой штат на 31%, а теперь пришло время сокращать штаты других ведомств", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра Юлию Ковалив.

По словам замминистра, в дальнейшем министерство также инициирует сокращение отягощающих бизнес обязательных статотчетов.

"В дальнейшем мы планируем сократить максимальное количество форм. Первый пакет – это те формы статистики, которые Госстат может сократить самостоятельно, без внесения изменений в законодательство. На следующих этапах мы оптимизируем отчетность, что позволит уменьшить административную нагрузку на бизнес и повысит качество статистических данных", - подчеркнула Ковалив.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус заявил, что структура и численность штата Государственной службы статистики, в которой работает 10,45 тысячи сотрудников, будут сокращены до конца 2015 года.

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Справка УНИАН. Государственная служба статистики Украины является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области статистики. Среди задач ведомства – утверждение статистической методологии и отчетно-статистической информации, формирование информационной базы для прогнозирования и анализа тенденций социально-экономического развития, составление национальных счетов.