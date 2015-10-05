США и 11 стран достигли крупнейшего за 20 лет торгового соглашения

США достигли соглашения по договору о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership), сообщается на сайте торгового представительства США.

Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение, передает Slon.ru со ссылкой на Bloomberg. Договор предусматривает создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США подпишут документ с 11 странами: это Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика.

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Зона свободной торговли, предусмотренная договором, охватит 40% мировой торговли. Агентство отмечает, что это соглашение было одной из главных целей президента США Барака Обамы в экономике и внешней политике. Договор и создание зоны свободной торговли рассматривается как возможность противостоять Китаю.

Соглашение оговаривает вопросы инвестиций и финансов, сотрудничества в таможенном регулировании, прав на интеллектуальную собственность и других сфер.

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Президент США Барак Обама, комментируя соглашение, заявил, что оно позволит американским рабочим и бизнесменам достичь успеха, которого они заслуживают, передает Reuters. Соглашение должно также пройти процедуру согласования в Конгрессе США, добавляет агентство.