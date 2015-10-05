Минрегион подозревает руководство "Укрметротуннельпроекта" в попытке хищения 150 миллионов

Об этом пишет издание “Антикор”.

“На предприятии длительный промежуток времени не выплачивали заработную плану, не уплачивали налоги, и на начало 2015-го года общий долг достиг 20 млн гривень”, - сказано в материале.

Помимо этого, в 2012-2014 гг. ГП нарастило 2,3 млн гривень кредиторской задолженности, аза три года предприятие получило суммарный убыток в размере 9 млн гривень.

“И при таких финансовых потерях предприятие оплачивало деловые путешествия для руководства, проводя платежи на ООО “Адам и Ева” и ООО “Лайнер” на общую сумму 150 тыс. гривень. Кроме того, не уплачиловало долги по зарплате и налогам, но перечислило охранной фирме “Гранит” средства в сумме 159 тыс. гривень», - подчеркивает издание.

Также проверка показала, что на фоне убыточной деятельности, “Укрметротуннельпроект” на основании приказов врио директораЮрия Градова проводил безосновательные выплаты начислений и премий. В результате предприятию были нанесены убытки в размере 343 тыс гривень.

Авторы статьи также пишут, что согласно приказам действующего директора Николая Поповича были проведены выплаты сомнительных доплат избранным сотрудникам на сумму 1,7 млн гривень. “Учитывая, что в это время количество заказов уменьшилось, и институт стал убыточным – это привелок к неэффективному использованю средств на общую сумму 2,3 млн гривень и усиление убыточности института”, - сделан вывод в материале.

Издания, ссылаясь на начальника управления по взаимодействию с органами госудерственной власти и работе с подведомственными предприятиями Минрегиона – Руслана Анфилова, сообщает что министерство подозревает бывших чиновником ведомоства и руководство предприятия в организации схем по разворовыванию имущества “Укрметротуннельпроект”. В частности, издание “Антикор” утверждает, что основные средства института (в том числе два здания по ул. Воровского, 19б и 21 в Киеве) были оценены всего в 5 млн гривен., тогда как экспертная оценка показала стоимость в около 200 млн гривень.

“По странному стечению обстоятельств 31 мая 2013 г действующий директор Николай Попович обратился в Минрегион за согласованием на получение банковского кредита, обеспечением которого выступают именно эти здания института по улице Воровского”, - сказано в статье.

Как отмечается 5 июня 2013 г, пребывающий тогда на должности замминистра Минрегиона ГригорийСемчук дал согласие на кредит на 5 млн гривень, “то есть, фактически продав эти помещения”.

Результаты проверки свидетельствуют, что здания пытались заложить для обеспечения в банке “Союз”, сразу передав имущественные права неизвестной донецкому ООО “Левада Палас”, которое в свою очередь, передало долг еще одному малоизвестному ООО – “Ист Майнинг Украина”.

После этого указанное “Ист Майнинг Украина” сразу обратилось в хозяйственный суд для взыскания задолженности и наложения ареста на имущество.

“Таким образом, мошенники пытаются “преступно заработать” более 150 млн гривень”, - сказано в статье.

Также ревизией установлено, что руководство ГП “Укрметротуннельпроект” уже распорядилось освободить площади одного из зданий, которое находится по ул. Воровского, 19б.

В настоящее время дело по проблемному долгу института рассматривают суды разных уровней.

Авторы издания обращают внимание, что стратегической ценностью предприятия является архив подземных коммуникаций и сооружений метрополитенов Киева и Москвы. “Проводить реконструкцию и строить новые станции метро без данного архива практически невозможно. Многие украинские и российские проектнаты много раз пытались получить доступ к этому архиву”, - отмечается в материале.

При этом, свою обеспокоенность ситуацией высказали и в КГГА.

“Учитывая, что ГП “Укрметротуннельпроект” является разработчиком проектной документации, то департамент не будет обеспечивать выполнение работ по коррекции Подольско-Выгуровской линии киевского метрополитена”, - приводится в материале выдержка из письма и. о. директора департамента строительства и жилого коммунального обеспечения КГГА Сергея Даниловича.

Это означает, говорится в статье, что проектный институт получит финансирование на выполнение государственного заказа,что позволит избежать банкротства и сделает схему завладевания госимуществом невозможной.