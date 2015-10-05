BP заплатит рекордные $20,8 миллиарда за разлив нефти в Мексиканском заливе
19:21, 05 октября 2015Разное
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Компанию BP обязали выплатить штраф в размере более $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
REUTERS
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные администрации Обамы.
Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что решение стало «сильным и достойным ответом на худшую экологическую катастрофу в истории США».
Ранее глава ВР Карл Хенрик Сванберг сообщал, что ВР выплатит $18,7 млрд в течение последующих 18 лет, пишет Gazeta.ru.
В 2010 году на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.
Утечку нефти не удавалось остановить на протяжении трех месяцев. За это время в залив попало 4,9 млн баррелей нефти.
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