BP заплатит рекордные $20,8 миллиарда за разлив нефти в Мексиканском заливе

19:21, 05 октября 2015
Разное
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Компанию BP обязали выплатить штраф в размере более $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

REUTERS

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные администрации Обамы.

Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что решение стало «сильным и достойным ответом на худшую экологическую катастрофу в истории США».

Ранее глава ВР Карл Хенрик Сванберг сообщал, что ВР выплатит $18,7 млрд в течение последующих 18 лет, пишет Gazeta.ru.

В 2010 году на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.

Утечку нефти не удавалось остановить на протяжении трех месяцев. За это время в залив попало 4,9 млн баррелей нефти.

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