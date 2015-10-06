Российским чиновникам хотят запретить пользоваться Google, Yahoo и WhatsApp

В ближайшее время в Госдуму РФ будет внесен законопроект, запрещающий государственным служащим пользоваться в служебных целях интернет-сервисами Google, Yahoo и WhatsApp, пишет газета "Известия". Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О государственной гражданской службе".

Законопроект представят глава общественной организации "Защитим Россию" Михаил Марченко и депутат Госдумы, глава юрслужбы КПРФ Вадим Соловьев. Чиновники считают, что никто не услышал заявления секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который призывал госслужащих отказаться от иностранных интернет-программ из-за того, что в этих системах обнаружены спецсредства иностранных разведок.

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"Любая информация, которая передается чиновниками высокого уровня, представляет прямой интерес для иностранных разведок. Не случайно некоторые высокопоставленные чиновники вообще отказались от использования мобильного телефона, но, к сожалению, это понимают далеко не все. Ведь никакой реакции после заявления Николая Патрушева не последовало", — заявил Марченко.

"В нынешней неспокойной международной ситуации, конечно, все они находятся под пристальным вниманием, и желательно, чтобы никаких утечек не было", — рассказал изданию Соловьев.