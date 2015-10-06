В России появится комиссия по досудебной блокировке сайтов

Минкомсвязи РФ создаст межведомственную комиссию, которая позволит оперативно блокировать доступ к сайтам с противоправной информацией уже к 2016 году, пишут «Известия».

Согласно проекту «дорожных карт», который 5 октября презентовали заместителю руководителя президентской администрации Вячеславу Володину и министру связи Николаю Никифорову, поправки в законодательство примут к июлю следующего года.

Замминистра связи Алексея Волина заявил, что комиссия станет не только запрещать пользователям доступ к ресурсам, но и отменять нереализуемые запреты.

В документе сообщается, что к марту 2016 года Институт развития интернета вместе с Минкомсвязи должны будут определить особенности формирования комиссии и создать регламент ее работы.

По словам замдиректора по правовым вопросам Координационного центра национального домена сети интернет Сергея Копылова, сейчас обговариваются разные варианты работы комиссии. Возможно, она станет первой инстанцией, принимающей решения о блокировке или разблокировке сайтов. Либо она сможет изменять судебные решения о способе блокировки сайтов, не изменяя их сути. Третий вариант — представители комиссии будут приглашаться на судебные заседания и выступать техническими экспертами по способам блокировки.

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Он отметил, что любое решение, принятое комиссией, можно будет обжаловать в суде. Прорабатывается вопрос, кто будет нести финансовую ответственность, если решение о блокировке, принятое комиссией, будет признано незаконным через суд.