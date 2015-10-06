США из-за коррупции приостановили ряд инвестпроектов в Молдове

США приостановили финансирование ряда инвестиционных проектов Молдовы: "страна погрязла в коррупции… не добилась прогресса в ликвидации этого явления, а опустилась еще ниже", заявил глава американской дипмиссии в Кишиневе Джеймс Петит, пишет Sputnik.

Он отметил, что речь идет о программе Compact, инициированной корпорацией "Вызовы тысячелетия". Compact — самая масштабная программа помощи Молдове, оказываемая США.

Она включает в себя инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и развития транспортной инфраструктуры. Проект "Переход к передовому сельскому хозяйству" с бюджетом 102 миллиона долларов предусматривал восстановление одиннадцати оросительных систем, которые обеспечат проведение ирригационных работ на 15 тысячах гектаров сельхозугодий. Бюджет проекта "Восстановление дорог" составлял 133 миллиона долларов. Ранее была предоставлена финансовая поддержка в размере около 14 миллионов долларов для инвестиций в послеуборочную инфраструктуру и сельскохозяйственную технику.

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"Дальнейшая реализация невозможна в нынешних условиях, когда страна погрязла в коррупции. Молдова не добилась прогресса в ликвидации этого явления, а, напротив, опустилась еще ниже. Я надеюсь, что правительство республики учтет это, а мы возобновим финансирование", — сказал Петтит, выступая в эфире одного из местных телеканалов.

Глава дипмисси США также отметил, что протесты, которые начались в Молдове в сентябре и идут до сих пор, это реакция общества на политический кризис в стране.

Массовые акции протеста начались в Кишиневе 6 сентября. Активисты DA (Demnitate si Adevar —"Достоинство и правда") выступают за борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, а также за европейскую интеграцию. Они обвиняют нынешние власти в имитации этого процесса и обслуживании интересов олигархов.

В воскресенье прошел очередной массовый митинг DA, по его окончании протестующие пикетировали офис известного в стране бизнесмена, вице-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, которого члены платформы и оппозиционные силы называют "главным олигархом страны". В Молдове также проходят протесты левоцентристской оппозиции, начавшиеся 27 сентября. Они выступают за укрепление молдавской государственности, тесное сотрудничество с Россией.

Оба протестных движения выдвинули властям ультиматум, требуя отставки президента, правительства, роспуска парламента и проведения всенародных выборов главы государства. В центре Кишинева левоцентристы и платформа DA установили свои палаточные городки, в которых круглосуточно дежурят протестующие.