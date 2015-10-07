Законопроект о снижении ренты на газ забирает субсидии у малообеспеченных граждан - депутат

Об этом заявил председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак в сессионном зале 7 октября.

«Этот законопроект – прямой удар по карманам малообеспеченных граждан. Потому что субсидии они получают непосредственно из 70% ренты – это 24,5 млрд гривен для 3,3 миллиона семей, которые уже оформили субсидию. Вчерашним голосованием вы пытаетесь забрать субсидии у малообеспеченных и вернуть богатым олигархам. В Верховной Раде появились вывернутые «робингуды»: отнять у бедных и вернуть газовым олигархам», - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также напомнил, что 2 марта Верховная Рада 291 голосами приняла в целом закон №2213, которым вносили изменения в Налоговый кодекс относительно увеличения ренты на газ. И за этот закон проголосовали фракции коалиции.

«Берем поименное голосование. Интересно, как вы тогда голосовали за увеличение, а сегодня уже голосуете за уменьшение. Вы есть члены коалиции – у нас назначено коалиционное Правительство, которое несет политическую ответственность за непопулярные реформы. Так когда вы были искренни - тогда или вчера, или вы боитесь политической ответственности за непопулярные реформы?», – отметил Максим Бурбак.

Председатель фракции также напомнил народным депутатам, что газовая реформа - одна из ключевых для выполнения Соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

«Европейский Союз требует прозрачного газового рынка, чтобы мы сбросили с себя газовую удавку России. А вы пытаетесь снова в нее залезть. Фракция «Народного фронта» этого вам не позволит!», - резюмировал Бурбак.