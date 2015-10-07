"Газово-олигархическое лобби" привлекло даже фракции коалиции - председатель комитета ВР по ТЭК

Еще одним примером такого объединения усилий стал провал с внесением изменений в 17 законов, которые вводили в действие закон «О рынке газа» и лишали группу Фирташа-Левочкина влияния на государственные газораспределительные сети (облгазы). Так прокомментировал вчерашние голосования председатель парламентского комитета по ТЭК, депутат фракции «Народный Фронт» Николай Мартыненко, - сообщает пресс-служба «НФ».

«Все увидели, что в Верховной Раде сформировалось мощное газово-олигархическое лобби, привлекшее даже фракции коалиции. Здесь реализуется двухходовка. Во-первых, под громкими предвыборными лозунгами уменьшения тарифов на газ снижена рента для «Укргазовыдобування». Это подрывает выполнение госбюджета и ставит под угрозу выплату субсидий для миллионов людей», - отметил глава профильного комитета. Во-вторых, во время последующего обсуждения законопроекта будет попытка снизить ренту с 70% до чуть более 20% для предприятий с совместной деятельностью, которые контролируются газовыми олигархами. Вместо этого комитет по ТЭК рекомендовал парламенту поддержать правительственный законопроект, поскольку он создает условия для развития отрасли, напомнил Николай Мартыненко.

«Не менее важным стало торпедирование газовыми олигархами пакета с внесением изменений в 17 законов по рынку газа. Они нужны для работы концептуального закона о рынке газа. Он был принят на прошлой сессии и высоко оценен нашими западными партнерами как пример глубинной реформы в энергетике и составляющая имплементации Третьего энергопакета ЕС. И что мы увидели вчера? Неголосование за пакет законов со стороны многих депутатов коалиции. Фирташ и Левочкин радостно потирают руки - ведь без этих изменений государство не может у них забрать облгазы, из которых олигархи выкачивают миллиарды гривен. Но зря радуются: закон о рынке газа уже запущен, и Кабмин своими решениями сделает все возможное для его полноценного функционирования», - отметил председатель комитета по ТЭК.