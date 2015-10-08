Большая приватизация даст стартовый сигнал возобновлению инвестиций в Украину - эксперт

Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital, влиятельный инвестиционный банкир Игорь Мазепа в интервью сайту Главком.

Он заявил, что до возобновления полноценного потока иностранных инвестиций в Украину остался примерно год, но начнется приток с первыми крупными приватизационными конкурсами.

«Рецепт простой – честно исполнять набор реформ и изменений. Я вижу целый ряд индустрий, которые продолжают оставаться интересными, – это фармацевтика, медицина. По-прежнему остается довольно ликвидным сектор сельского хозяйства. Там есть жизнь и есть деньги. Перспективна и сельхозинфраструктура – элеваторы, перевалка, порты, - уверен Игорь Мазепа. - При условии того, что инфляция будет под контролем, а власть будет подпитывать электорат пенсиями и зарплатами, скорее всего, потребительский спрос начнет восстанавливаться».

При этом влиятельный инвестбанкир считает, что запуск большой приватизации способен не только привлечь новые деньги в Украину, но и стать мощным сигналом к возобновлению притока инвестиций: «Приватизация очень важна – это может быть одним из основных триггеров, что в стране что-то начало происходить, меняться и появились какие-то ощутимые изменения для инвесторов».

По мнению Игоря Мазепы, «сейчас около трети ВВП производится в государственном секторе, а это всегда неэффективность и воровство. …Всегда влияние на какие-то госкомпании было предметом договоренности между политсилами. А приватизация станет хорошим знаком того, что-то меняется». Он также считает, что затянувшийся старт приватизации обусловлен сопротивлением со стороны тех, кто продолжает паразитировать на государственных активах: «В большинстве госкомпаний мало что поменялось со времен Януковича. Там так же сидят разные политические и бизнес группы. Сидят и «пилят». Этим я и объясняю затягивающийся процесс приватизации. Коррумпированные чиновники за каждый месяц неприватизации украдут еще несколько десятков миллионов долларов. Если приватизация у нас отложится на полгода, эти потери будут исчисляться сотнями миллионов».

Анализируя перспективы приватизации, Игорь Мазепа отмечает особый интерес инвесторов (как внутренних, так и иностранных) к энергетике, инфраструктуре (железная дорога), портам, Одесскому припортовому заводу.