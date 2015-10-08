Медведев не устает рассказывать о пользе продуктового эмбарго для России

"Напомню, что Россией были введены особые ответные ограничительные меры на поставку сельхозпродукции из ряда стран Европы и США. Это решение, которое было в значительной мере продиктовано политическими соображениями, тем не менее, оказалось весьма выгодным для нашего агропромышленного комплекса, ну и целого ряда предприятий, компаний из разных стран, которые с нами сотрудничают", — отметил глава правительства на церемонии открытия сельскохозяйственной выставки "Золотая осень", пишет РИА Новости.

По его словам, цели аграрной политики остаются неизменными — это конкурентоспособное современное сельское хозяйство, высокотехнологичный пищепром, качественные и доступные по цене продукты на столах российских потребителей. Медведев напомнил, что для достижения этих показателей используется целый ряд инструментов долгосрочного и оперативного планирования.

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Председатель кабмина с удовлетворением отметил, что российский аграрный сектор находится на подъеме в тот период, когда целый ряд отраслей испытывает трудности. "В целом производство продукции сельского хозяйства продолжает расти", — сообщил он. По оценке главы правительства, сохраняется положительная динамика пищевой и перерабатывающей промышленности, растет производство сахара и растительного масла, улучшается ситуация в животноводстве. "Я уверен, что мы и мясом будем обеспечены в самое ближайшее время, — сказал премьер. — Стали больше выращивать овощей и фруктов".

Ради сохранения и наращивания темпов развития АПК он призвал больше внимания уделять модернизации и вкладывать значительные финансовые ресурсы в научные исследования. "Нам действительно очень важно заниматься аграрной наукой", — подчеркнул Медведев, напомнив, что по многим вопросам, в том числе селекции, Россия значительно отстает от зарубежных партнеров.

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Как сообщал УНИАН, эксперты при правительстве РФ заявляли, что продовольственное эмбарго, введенное российскими властями, привело к резкому скачку цен и снижению качества продукции в стране.