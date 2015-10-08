Украина может ввести режим свободной торговли со странами Западной Африки

Министерство иностранных дел Украины (МИД) предложило Министерству экономического развития и торговли ввести режим свободной торговли со странами Экономического сообщества западноафриканских государств, сообщил начальник отдела стран Африки департамента стран Ближнего и Среднего Востока и Африки МИД Рустам Аждар в ходе Международного экономического и инвестиционного форума «Украина – Ближний Восток и Африка».

«МИД инициировал перед Минэкономики рассмотрение вопроса создания режима свободной торговли между Украиной и государствами экономического сотрудничества стран Западной Африки», - сказал Аждар.

Чиновник отметил, что в Африке существует устойчивый спрос на украинскую продукцию аграрного сектора. По словам Аждара, Украина может расширить присутствие на африканских рынках, в частности, через организацию работы торговых домов, которые будут регистрироваться в Африке и осуществлять импорт украинской продукции.

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Справка УНИАН. По последним данным Государственной службы статистики Украины, в январе-июле 2015 года Украина экспортировала в страны Экономического сообщества западноафриканских государств товаров на 190 млн долл., при этом общий объем экспорта украинских товаров в указанном периоде составил 21,7 млрд долл. Что касается импорта из западноафриканских стран, то он составил 3,9 млн долл. против 20,3 млрд долл. общего импорта.

В Экономическом сообществе западноафриканских государств состоят Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того.