Украина может принять участие в строительных, нефтегазовых и аграрных проектах Казахстана

Украинские компании могут принять активное участие в реализации целого ряда проектов в строительной индустрии, машиностроении, нефтегазовой и аграрной отрасли Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом шла речь в ходе переговоров Порошенко с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.

Как подчеркнули в пресс-службе, Порошенко приветствовал вступление Казахстана в ВТО и обратил внимание, что запуск режима Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также участие Казахстана в ВТО создадут дополнительные возможности для усиления сотрудничества Киева и Астаны.

"Кроме того, стороны обсудили ход выполнения реформ в своих странах и ряд инфраструктурных проектов, в частности, в строительстве, нефтегазовом секторе, аграрной отрасли и машиностроении, в которых могли бы принять участие украинские производители, - сообщили в пресс-службе. – Также собеседники обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Украину".

Как отметили в пресс-службе главы государства, особое внимание на переговорах уделили вопросам расширения сотрудничества в сфере транспорта, а именно - участия в проекте "Экономический пояс шелковый путь" по маршруту Западный Китай – Западная Европа.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Казахстане. Сегодня, 9 октября, запланирован деловой форум Украина – Казахстан, участие в котором также примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным Госстата, по итогам первого полугодия текущего года объем торговли между Украиной и Казахстаном составил 554,1 миллиона долларов, положительное торговое сальдо – 237 миллионов долларов. По сравнению с 2014 годом эти показатели несколько уменьшились.