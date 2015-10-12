Казахстан ратифицировал протокол о присоединении к ВТО

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола о присоединении республики к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) от 15 апреля 1994 года.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

"Протокол о присоединении Казахстана к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО подписан в Женеве 27 июля 2015 года. Протокол и включенные в него обязательства являются неотъемлемой частью соглашения ВТО", - говорится в сообщении.

Официально Казахстан станет 162-м членом организации в конце 2015 года, после урегулирования всех процедурных формальностей. Ранее протокол ратифицировал парламент Казахстана.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня Назарбаев в обращении к нации сообщил о вступлении республики в ВТО. "Сегодня в Женеве состоялось финальное заседание рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию. Данное событие является для нас историческим. Казахстан станет 162-м членом ВТО. Все крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным инвестиционным климатом, ведущую торговую политику в соответствии с нормами международного права", - отметил президент.

Назарбаев напомнил о том, что переговоры о вступлении Казахстана в ВТО длились 19 лет. "Нам удалось совместить требования ВТО и ЕАЭС, исходя при этом из наших национальных интересов", - подчеркнул глава государства. Вместе с тем он предупредил, что "вместе с преимуществами вступления в эту организацию усиливается и конкуренция". "Всем товаропроизводителям надо подтягиваться на мировой уровень", - резюмировал Назарбаев.

Всемирная торговая организация - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).