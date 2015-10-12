Бизнес видит уменьшение уровня коррупции в сельском хозяйстве - Transparency International
Сельское хозяйство одна из немногих отраслей экономики, которая демонстрирует позитивные результаты по преодолению коррупции.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом. Вторая волна».
Эксперты оценивали результаты по шкале от -5 до +5, где 0 означает неизменность ситуации. В итоге оценка уровня коррупции в области сельского хозяйства по сравнению с весной текущего года улучшилась с -0,97 до -0,69 баллов. Несколько ниже результаты получили транспорт и связь (-0,74), торговля (-0,77) и промышленность (-0,77). Средняя оценка антикоррупционного прогресса составила 0,8 баллов.
Кроме того, исследование показало, что наименьший показатель коррупции среди отраслей экономики - именно в сельском хозяйстве, так как количество предприятий, которые сталкивались с коррупцией в области, уменьшилось с 14.4% до 12.9%.
Также во время второй волны опроса, количество респондентов, которые оценивали улучшение ситуации с антикоррупционной борьбой в сельском хозяйстве, увеличилось почти на 10% (от 9.5% до 19.3%).
Оценивание проводилось Transparency International Украина, ПриватБанком, ООО «Аудиторская фирма ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC Украина) и GfK Ukraine. Исследование продолжалось в течении августа - октября 2015 года и осуществлялось методом телефонного интервью с руководителями 2271 случайно отобранного предприятия.
Напомним, во время 12-ой встречи Ялтинской европейской стратегии Премьер-Министр Арсений Яценюк назвал «блестящей» работу министров экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко. В частности, глава правительства позитивно оценил реформы ведомств по дерегуляции и «освобождения от пережитков прошлого».