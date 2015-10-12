Бизнес видит уменьшение уровня коррупции в сельском хозяйстве - Transparency International

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом. Вторая волна».

Эксперты оценивали результаты по шкале от -5 до +5, где 0 означает неизменность ситуации. В итоге оценка уровня коррупции в области сельского хозяйства по сравнению с весной текущего года улучшилась с -0,97 до -0,69 баллов. Несколько ниже результаты получили транспорт и связь (-0,74), торговля (-0,77) и промышленность (-0,77). Средняя оценка антикоррупционного прогресса составила 0,8 баллов.

Кроме того, исследование показало, что наименьший показатель коррупции среди отраслей экономики - именно в сельском хозяйстве, так как количество предприятий, которые сталкивались с коррупцией в области, уменьшилось с 14.4% до 12.9%.

Также во время второй волны опроса, количество респондентов, которые оценивали улучшение ситуации с антикоррупционной борьбой в сельском хозяйстве, увеличилось почти на 10% (от 9.5% до 19.3%).

Оценивание проводилось Transparency International Украина, ПриватБанком, ООО «Аудиторская фирма ПрайсвотерхаусКуперс» (PwC Украина) и GfK Ukraine. Исследование продолжалось в течении августа - октября 2015 года и осуществлялось методом телефонного интервью с руководителями 2271 случайно отобранного предприятия.

Напомним, во время 12-ой встречи Ялтинской европейской стратегии Премьер-Министр Арсений Яценюк назвал «блестящей» работу министров экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко. В частности, глава правительства позитивно оценил реформы ведомств по дерегуляции и «освобождения от пережитков прошлого».