Dell покупает EMC: это будет крупнейшая сделка в мире высоких технологий

Сделка была одобрена советом директоров EMC, сообщает Би-би-си. В сообщении Dell указывается, что в результате слияния будут образована крупнейшая в мире частная компьютерная компания.

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По словам главы EMC Джозефа Туччи, в индустрии сегодня происходят беспрецедентные изменения, и в этих условиях необходимо создать новую компанию для новой эпохи.

На торгах в понедельник акции EMC подорожали почти на 5% после появления новостей об объединении двух компьютерных гигантов.

Dell, основанная в 1984 году, является одной из крупнейших компаний в мире в области производства компьютеров.

EMC также является одной из крупнейших корпораций на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией.