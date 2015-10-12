Dell покупает EMC: это будет крупнейшая сделка в мире высоких технологий
Американская корпорация Dell сообщила о покупке компании EMC Corporation за $67 млрд. Сделка станет крупнейшим в истории слиянием компаний на рынке высоких технологий.
Сделка была одобрена советом директоров EMC, сообщает Би-би-си. В сообщении Dell указывается, что в результате слияния будут образована крупнейшая в мире частная компьютерная компания.
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По словам главы EMC Джозефа Туччи, в индустрии сегодня происходят беспрецедентные изменения, и в этих условиях необходимо создать новую компанию для новой эпохи.
На торгах в понедельник акции EMC подорожали почти на 5% после появления новостей об объединении двух компьютерных гигантов.
Dell, основанная в 1984 году, является одной из крупнейших компаний в мире в области производства компьютеров.
EMC также является одной из крупнейших корпораций на рынке продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией.