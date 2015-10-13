Легализация игорного бизнеса: где в Украине могут появиться казино

В случае легализации игорного бизнеса в Украине, казино могут открыться в 4- и 5-звездочных отелях практически во всех крупных городах страны.

Об этом в Facebook написал советник министра экономразвития и торговли по вопросам туризма Алексей Евченко.

"Если будет принят Закон о легализации игорного бизнеса, в котором местами размещения будут отели именно этих категорий, то география размещения казино будет соответствовать точкам на карте", - говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что если будут введены дополнительные ограничительные параметры (как-то количество номеров, дополнительная инфраструктура, соотношение площади номерного фонда и игровой зоны), то количество этих точек существенно измениться.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Наталия Яресько предложила вернуть казино и букмейкеров в украинские города.