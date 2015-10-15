Крымчанам хотят разрешить не уведомлять власти РФ о гражданстве Украины

"Заместитель председателя Госсовета" оккупированного Россией Крыма Андрей Козенко внес на рассмотрение нелегитимного парламента полуострова проект изменений в федеральное законодательство, позволяющих крымчанам не подтверждать наличие второго гражданства, передают "Новости Крыма".

В частности, предлагается не применять правила, предусмотренные законом «О гражданстве Российской Федерации» в отношении жителей аннексированного Крыма. Речь идет о необходимости письменного уведомления крымских органов Федеральной миграционной службы о наличии гражданства Украины.

Читайте такжеБлокада Крыма: активисты будут добиваться полного отключения полуострова от электроэнергии По мнению Козенко, принятие поправок позволит избежать нагнетания социальной и политической напряженности в оккупированном Крыму.

После прохождения всех стадий рассмотрения в нелегитимном крымском парламенте, документ будет направлен в Государственную Думу РФ. При этом готовность лоббировать данную инициативу в Совете Федераций выразил сенатор Сергей Цеков.

Напомним, с 1 января 2016 года все крымчане, не отказавшиеся от украинского и любого другого гражданства, кроме российского, обязаны уведомить об этом миграционную службу.