Украина в ноябре проведет бизнес-форумы в Норвегии и Франции

Украина проведет бизнес-форум в Осло 9 ноября и в Париже 18 ноября, заявила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании Совета по продвижению экспорта в четверг.

“В ноябре пройдет бизнес-форум в Норвегии, а также украинско-французский бизнес-форум в Париже”, - сказала она.

По словам Микольской, в декабре правительственная делегация совместно с представителями бизнеса посетит Иран, а заседания межправительственных комиссий по улучшению торговых отношений с различными странами, включая Китай, будут проходить регулярно до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, Украина и Германия планируют 23 октября провести деловой форум, участие в котором, как ожидается, примет федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также откроют украинско-немецкую торговую палату.

По информации Госстата, в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 34,8% - до 21,680 млрд долл., импорт - на 37,8%, до 20,268 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,07 (в январе-июле 2014 года – 1,02). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 209 стран мира.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 58,7% - до 2,760 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 61,5% - до 3,471 млрд долл.