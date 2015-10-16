Под люстрацию попадают 42% руководства Фискальной службы - Минюст

Под действие закона об очищении власти попадает 42% служащих центрального аппарата Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко.

При этом, по ее словам, глава Фискальной службы Роман Насиров в указанные 42% не входит.

"Мы обнаружили, что сейчас система сопротивляется настолько, что в центральном аппарате ГФС 42% людей подлежат запрету", - сказала она.

Кроме того, Козаченко добавила, что в территориальных органах Фискальной службы подпадают под люстрацию 15% служащих.

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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции 29 сентября начало проверку Государственной фискальной службы Украины на предмет того, как ведомство выполняет закон об очищении власти. Рабочая группа Минюста была сформирована по поручению Кабинета министров после того, как ГФС обратилась с просьбой провести внутреннюю проверку органа на надлежащее выполнение действующего законодательства.