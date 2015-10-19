Deutsche Bank после скандалов объявил о масштабных перестановках в руководстве

Новый генеральный директор банка Джон Крайан вынужден пойти на реформы из-за крупных потерь после ряда скандалов, а также проблем на азиатском рынке, в результате чего стоимость банка оказалась ниже конкурентов, в частности, UBS и Credit Suisse, которые уже начали реструктуризацию, пишет Рейтер.

Главный немецкий кредитор объявил о рекордном доналоговом убытке в 6 миллиардов евро($6,81 миллиарда) в третьем квартале и предупредил о возможном сокращении дивидендов.

В результате реформ свой пост покинет Колин Фэн, отвечавший за торговлю ценными бумагами, а также Стефан Ляйтнер, Стефан Краузе и Генри Ритчот. После окончания переходного периода банк покинет и Мишель Фейссола, возглавлявший подразделение по управлению активами состоятельных клиентов.

"Это, возможно, самая масштабная реорганизация в истории Deutsche Bank. Необходимо принять нелегкие решения", - сказал председатель наблюдательного совета Пауль Ахляйтнер в воскресенье.

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В рамках реструктуризации, трейдинг Deutsche Bank образует новое подразделение под названием Global Markets, возглавит которое Гарт Ричи.

Подразделение по обслуживанию корпоративных клиентов возглавит нынешний содиректор инвестиционного подразделения Джефф Урвин.

Deutsche Bank также разделит подразделение управления капиталом. Одна часть будет заниматься сверхбогатыми клиентами, а другая - институциональными клиентами.