В правительстве РФ предложили повысить пенсионный возраст для женщин сразу на 8 лет

Пенсионный возраст для мужчин и для женщин в России следует повысить до 63 лет.

Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в эфире передачи «Познер» на «Первом канале», транслируемой на Дальний Восток, передает РБК.

«Мое мнение такое — 63 года и для мужчин, и для женщин», — сказал он.

В правительстве России давно идут дискуссии о повышении пенсионного возраста. В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что необходимо «срочно» решить вопрос о повышении возраста выхода на пенсию. По его словам, это позволит в том числе «сгладить последствия» от слабой демографии и не повышать нагрузку на предприятия. 2 октября вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что пенсионный возраст в ближайшее время повышаться не будет.

По мнению экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России отложат на три года, чтобы не принимать перед президентскими выборами непопулярных решений. «Я думаю, что через три года, после выборов президента, все-таки будет повышен пенсионный возраст», — говорил он.

9 октября глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев направил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением о проведении референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста. Он объяснил это тем, что правительство должно заручиться поддержкой населения, прежде чем принимать решение о повышении пенсионного возраста.

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В июне стало известно, что упоминание темы пенсионного возраста содержится в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов. Сообщалось, что возраст выхода на пенсию может стать единым для мужчин и женщин, постепенно повышаясь до 63 лет.

Сейчас в РФ мужчины имеют право выхода на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.